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Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
РИА Новости
Радио Sputnik
Life.ru
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С чего всё началось

Россиянам объяснили, как обезопасить накопления

Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
Радио Sputnik21:00

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Перечислены способы безопасного хранения денег

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Lenta.ru22:09

Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

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Россиянам рассказали, как безопасно хранить деньги

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