Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги
Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
С чего всё началось
Россиянам объяснили, как обезопасить накопления
Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
Радио Sputnik21:00