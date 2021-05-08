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Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
РИА Новости
Радио Sputnik
URA.Ru
Вечерняя Москва
ТК Звезда
Lenta.ru
ФедералПресс
Общественная служба новостей
ПРАЙМ

С чего всё началось

Россиянам объяснили, как обезопасить накопления

Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
Радио Sputnik21:00

Подробнее о событии

Россиянам назвали способы обезопасить деньги от мошенников

Lenta.ru22:09

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РЕН ТВ21:57

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URA.Ru21:26

Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

РИА Новости21:10

Финансовый консультант рассказала о безопасном хранении денег

News.ru21:56
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РБК22:30