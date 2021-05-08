Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии

Ранее на этой неделе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН обеспокоена ситуацией в лагере – там продолжают находиться около 60 000 человек, более 31 000 из них - дети в возрасте до 12 лет.