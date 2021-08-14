ФАНФинансовый магазин на диване поможет россиянам перекредитоватьсяСделку можно оформить онлайн, клиенту не нужно приходить в отделение банка, прокомментировали в пресс-службе Центрального банка.ПРАЙМПо мнению Домащенко, сервис был подготовлен для удобства активных потребителей кредитных продуктов, например, заемщиков с несколькими кредитами, которые ранее уже перекредитовывались.ПРАЙМКлиенты с единичными случаями кредитования не будут активно использовать маркетплейс, добавил специалист.ПРАЙМКредитные учреждения с небольшими бюджетами на рекламу и персонал могут стать бенифициарами запуска финансового "супермаркета".ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНИзвестияПодробнее о событииФинансовый магазин на диване поможет россиянам перекредитоватьсяФАН19:39В РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказали, как взять потребкредит, не выходя из домаПРАЙМ19:05Эксперт рассказал об эффекте от запуска сервиса по выдаче потребкредитовИзвестия13 августа в 11:15Показать все источникиОценитьПоделиться