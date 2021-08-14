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Финансовый магазин на диване поможет россиянам перекредитоваться

Сделку можно оформить онлайн, клиенту не нужно приходить в отделение банка, прокомментировали в пресс-службе Центрального банка.
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По мнению Домащенко, сервис был подготовлен для удобства активных потребителей кредитных продуктов, например, заемщиков с несколькими кредитами, которые ранее уже перекредитовывались.
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Клиенты с единичными случаями кредитования не будут активно использовать маркетплейс, добавил специалист.
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Кредитные учреждения с небольшими бюджетами на рекламу и персонал могут стать бенифициарами запуска финансового "супермаркета".
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Финансовый магазин на диване поможет россиянам перекредитоваться
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