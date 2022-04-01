Будьте в Плюсе

Финансовый омбудсмен Воронин предложил ввести индивидуальный возраст для выхода на пенсию

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин предложил новый проект, который сделает пенсионную систему РФ лучше, сообщает РБК.
ИА SM-News
Среди вариантов — замена единого пенсионного возраста продолжительностью стажа или возврат к индивидуальной оценке утраты трудоспособности.
РБК
Нужно перейти на стажево-заработковую формулу (установить четкую зависимость размера пенсии от стажа и заработка) или сохранить балльную формулу, но с объективной и актуальной стоимостью балла.
РБК
Омбудсмен считает, что стоит отказаться от единого для всех пенсионного возраста, а пенсионная формула должна стать понятной и прозрачной.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Финансовый омбудсмен Воронин предложил ввести индивидуальный возраст для выхода на пенсию
ИА SM-Newsвчера в 08:29
Финансовый омбудсмен предложил обсудить индивидуальный пенсионный возраст
РБКвчера в 04:44
Самое цитируемое
В России предложили обсудить индивидуальный пенсионный возраст
ФедералПрессвчера в 06:16
В России хотят отменить единый возраст выхода на пенсию
Gazeta.SPbвчера в 07:22
В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст
Афанасий-бизнесвчера в 06:47
Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил ввести индивидуальный пенсионный возраст
Lenta.ruвчера в 07:48
В России готовят отказ от конкретного возраста выхода на пенсию
АБНвчера в 06:03

Интересное

WhatsApp прекратит поддержку миллионов смартфонов россиян с 1 апреля

С завтрашнего дня, 1 апреля, популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp полностью перестанет функционировать на многих старых смартфонах.
Umteh.com31 марта в 04:46

Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что в России решена проблема дефицита бумаги

Минпромторг РФ фиксировал сильный рост цен на офисную бумагу в стране, но сейчас ситуация нормализуется и они возвращаются к уровням января-февраля текущего года, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
РИА Новостивчера в 09:47

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни жизни.
Lenta.ruвчера в 15:55

Боевики «Джебхат ан-Нусры» доставили в Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами.
Lenta.ruвчера в 15:30

Туктамышева не планирует завершать карьеру

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» заявила, что пока не планирует завершать карьеру.
Матч ТВвчера в 14:07

Песков заявил, что Shell не сможет покупать газ у РФ из-за издержек политики Британии

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что "Шелл", вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
ТАСС17:36

Минобороны сообщило о минировании Александровской ГЭС украинскими силами

Украинские военные заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции на реке Южный Буг в Николаевской области Украины, следует из заявления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева.
РБКвчера в 16:20

Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных границах России

«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русскомвчера в 15:46

Reuters: США вновь отменили испытания МБР Minuteman III

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила об очередном переносе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III во избежание напряжённости с Россией в ядерной сфере.
RT на русском17:41

Страны МЭА высвободят еще одну партию нефти из резервов

Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) на внеочередном заседании в пятницу договорились высвободить из своих запасов еще одну партию нефти «в ответ на нестабильность на рынке», говорится в заявлении организации.
РБКвчера в 13:42