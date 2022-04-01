Минпромторг РФ фиксировал сильный рост цен на офисную бумагу в стране, но сейчас ситуация нормализуется и они возвращаются к уровням января-февраля текущего года, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что "Шелл", вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
Украинские военные заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции на реке Южный Буг в Николаевской области Украины, следует из заявления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева.
«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) на внеочередном заседании в пятницу договорились высвободить из своих запасов еще одну партию нефти «в ответ на нестабильность на рынке», говорится в заявлении организации.