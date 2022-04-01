Будьте в Плюсе

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил ввести индивидуальный пенсионный возраст

Нынешняя система обязательного пенсионного страхования (ОПС) требует усовершенствования, уверен финансовый омбудсмен Юрий Воронин.
Lenta.ru
Среди вариантов — замена единого пенсионного возраста продолжительностью стажа или возврат к индивидуальной оценке утраты трудоспособности.
РБК
Нужно перейти на стажево-заработковую формулу (установить четкую зависимость размера пенсии от стажа и заработка) или сохранить балльную формулу, но с объективной и актуальной стоимостью балла.
РБК
Омбудсмен предлагает отказаться от единого пенсионного возраста и сделать формулу максимально прозрачной.
Gazeta.SPb

Подробнее о событии

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил ввести индивидуальный пенсионный возраст
Lenta.ru07:48
Финансовый омбудсмен предложил обсудить индивидуальный пенсионный возраст
РБК04:44
Самое цитируемое
Финансовый омбудсмен предложил обсудить индивидуальный пенсионный возраст в РФ
Banki Loans07:37
В России готовят отказ от конкретного возраста выхода на пенсию
АБН06:03
В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст
Афанасий-бизнес06:47
В России предложили обсудить индивидуальный пенсионный возраст
ФедералПресс06:16
В России хотят отменить единый возраст выхода на пенсию
Gazeta.SPb07:22

Интересное

Спикер Госдумы Володин призвал критикующих действия России госслужащих покинуть посты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критикующим действия России государственным служащим следует оставить посты.
Lenta.ru07:38

American Conservative: страны Ближнего Востока «предали» США и предпочли им Россию

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и другие страны Ближнего Востока фактически «предали» США, хотя в Белом доме их считали своими друзьями.
Lenta.ru06:57

Сенатор Климов: Аджария по примеру Южной Осетии и Абхазии может выйти из состава Грузии

Аджария, следуя примеру Абхазии и Южной Осетии, может выразить желание о выходе из состава Грузии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.
Lenta.ru08:03

Глава СК поручил дать правовую оценку действиям на Украине женщины-наёмника из Нидерландов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям на Украине женщины-наёмника из Нидерландов.
RT на русском06:57

Организаторы игровой выставки E3 отменили мероприятие в 2022 году

Крупнейшая игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3) в 2022 году не состоится. Об этом сообщает издание Venture Beat.
Lenta.ru07:52

«Милан» представил четвертую игровую форму

«Милан» на официальном сайте представил четвертую игровую форму.
Спорт-Экспресс05:35

Замглавы ЦБ Ирана Карими заявил о желании торговать с Россией в национальных валютах

Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран – рублях и туманах, договоренности на этот счет уже есть, заявил РИА Новости в пятницу заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими.
РИА Новости08:10

«Газпром» прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH после обысков

Группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщается в Telegram-канале российского поставщика.
Lenta.ru07:47

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о непонимании Депардье ситуации на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил раскритиковавшему специальную военную операцию французскому актеру Жерару Депардье.
Lenta.ru05:51

Вертолеты Вооруженных сил Украины обстреляли нефтебазу в Белгороде

Два украинских вертолета минувшей ночью обстреляли нефтебазу в Белгороде, начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
РИА Новости04:00