Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.

Политика Владимир Путин прилетел в Череповец Сегодня же Владимир Путин посетит череповецкий Центр боевых искусств и, возможно, «школу будущего» — центр образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Общество Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Технологии Роскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок Специалисты Роскачества сравнили качество звука домашних и переносных колонок, в тестировании участвовали 12 беспроводных и пять проводных моделей «Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.

Общество В новом российском КоАП предложили оплачивать штрафы с 50%-ной скидкой Авторы нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) существенно увеличили число составов правонарушений, за которые штрафы можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, сообщили 4 февраля в пресс-службе Минюста РФ.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Политика РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина» Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.