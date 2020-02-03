Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Спорт Президиум ВФЛА подал в отставку Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.

Технологии Google представила альтернативу видеосервису YouTube Корпорация Google, которая владеет YouTube, решила представить новый сервис, предназначенный именно для видеоматериалов такого типа.

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Авто Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей «Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Армия и оружие В Сирии убит один из командиров КСИР Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.

Здоровье Представляют ли опасность для россиян тропические клопы Тропические постельные клопы Cimex hemipterus практически ничем не отличаются от обычных постельных клопов Cimex lectularius, а их распространение по территории России не представляет для здоровья граждан серьёзной опасности.

Технологии Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.

Экономика Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.