Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
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Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Происшествия
На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Технологии
Google представила альтернативу видеосервису YouTube
Корпорация Google, которая владеет YouTube, решила представить новый сервис, предназначенный именно для видеоматериалов такого типа.
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Авто
Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей
«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Спорт
Российский борец Махов уличен в применении допинга
Глава федерации российской борьбы Михаил Мамиашвили сообщил прессе о неудачном допинг-тесте известного борца Биляла Махова.
Армия и оружие
В Сирии убит один из командиров КСИР
Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.
Здоровье
Представляют ли опасность для россиян тропические клопы
Тропические постельные клопы Cimex hemipterus практически ничем не отличаются от обычных постельных клопов Cimex lectularius, а их распространение по территории России не представляет для здоровья граждан серьёзной опасности.
Технологии
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды
Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
Экономика
Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась
Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель
Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.