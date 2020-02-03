Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
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Общество
Ирина Шейк появилась на вечеринке в прозрачном платье
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля
В Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Происшествия
Трёх жителей Узбекистана в Югре обследуют на коронавирус
Есть вероятность, что иностранные граждане находились в контакте со студенткой из Тюмени, у которой обнаружен коронавирус.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю
Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Армия и оружие
Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми
Эрдоган заявил, что число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми человек.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Здоровье
Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Происшествия
Боксера Кушиташвили арестовали и исключили из сборной
Хоккей
«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист»
«Автомобилист» с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Сибирь» — пятое с 65 очками.
Происшествия
Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова
Генпрокуратура РФ не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.
Экономика
Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером проката в России
Армия и оружие
В Сирии убили приближенного Сулеймани
В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году
В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", испытания которых прошли в прошлом году.
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.