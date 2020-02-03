Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.

Наука В Чехии найден древнейший в мире деревянный колодец В Чехии археологи обнаружили древнейший в мире деревянный колодец. Как пишет РИА Новости, его возраст достигает более 7 тысяч лет.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Политика Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца "Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Экономика Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Общество Домохозяйкам в России предложили платить пособие Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Политика Путин назвал причину увольнения главы Чувашии Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Политика Украина рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами — Пристайко На Украине рассчитывают провести большой обмен удерживаемыми лицами, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком в Праге, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».

Авто АвтоВАЗ сделал скидки на автомобили Lada в феврале Например, LADA XRay и XRay Cross из прошлогодней поставки доступны с дополнительной скидкой в 10 тыс. рублей, все LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active) – в 15 тыс. рублей; LADA Granta Drive Active, седан Vesta, Vesta CNG, Vesta Sport и фургон Largus – в 20 тыс. рублей, а Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross, универсал Largus и Largus Cross – в 25 тыс. рублей.

Энергетика Нефть снижается к $54 за баррель Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.