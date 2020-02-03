Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
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Китайский фондовый рынок рухнул после каникул на фоне распространения коронавируса
Znak.comвчера в 02:08
«Беспрецедентная распродажа»: фондовый рынок Китая рухнул после открытия торгов
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:40
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