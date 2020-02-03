Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
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Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Политика
Польша хочет занять место Великобритании в ЕС
Польша намерена занять место Великобритании в Европейском Союзе.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Футбол
Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Политика
Зеленский заявил об «очень большом списке» лиц для обмена с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро станет известна дата нового обмена удерживаемыми лицами с Донбассом, сообщило украинское издание "Новое время".
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $55
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Экономика
Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Общество
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Общество
Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»
Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.