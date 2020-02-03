Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
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Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Назван способ избежать заражения коронавирусом
Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Политика
Россия начала производить С-400 для Индии
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Армия и оружие
В Сирии отменили патрулирование России и Турции
Патрулирование отменили после обстрела турецких военных со стороны армии Сирии в провинции Идлиб.
Общество
В России домохозяйкам предложили выплачивать пособие
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Политика
Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ
Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Финансы
Конкуренты продолжают падение: курс валют на вторник
Все основные валюты продолжают падение, уступая позиции молдавскому лею.
Фигурное катание
Алина Загитова разочаровала зрителей ледового шоу в Доброграде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разочаровала своих поклонников в парк-отеле «Доброград», где она выступала в ледовом шоу.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Политика
Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России
Украина рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Политика
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Общество
Генпрокуратура просит снизить до одного года срок активисту Котову
Генеральная прокуратура РФ просит кассационный суд о снижении с четырех лет до одного года наказания активисту Константину Котову.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Общество
Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12-14 февраля.
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.