Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Китайский фондовый рынок рухнул после каникул на фоне распространения коронавируса
Znak.comвчера в 02:08
«Беспрецедентная распродажа»: фондовый рынок Китая рухнул после открытия торгов
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:40
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Экономика
Россия приостановила дедолларизацию экономики
Главным образом дедолларизация экономики дала сбой из-за поставок в Китай, где доля выручки российских компаний в долларах составила 39,5% против 33,5% во втором квартале, сообщает РБК.
Гаджеты
Xiaomi начала рекламировать Xiaomi Mi 10 до анонса, акции взлетели
Топ-менеджеры компании Xiaomi начали разогревать интерес общественности в социальных сетях в преддверии скорого анонса флагманской серии смартфонов Xiaomi Mi 10.
Футбол
Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет
Общество
Первый полет модернизированного Ту-160М продлился более получаса
Первый полет совершил прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Происшествия
В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Общество
Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Гаджеты
Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии
В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Общество
Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue
Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Общество
Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Минтранс предлагает конкретизировать норму, указав, что такой пассажир использует радиоприемники, магнитофоны и другие звуковоспроизводящие или электронные устройства, а также устройства звукоусиления.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.