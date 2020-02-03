Экономика

Газета.RuГазета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса

Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Китайский фондовый рынок рухнул после открытия торгов

Дождь01:45

«Беспрецедентная распродажа»: вернувшиеся с новогодних каникул китайские инвесторы обвалили фондовый рынок

Forbes00:08

Китайский фондовый рынок рухнул из-за коронавируса

Ведомости04:40

Китайский фондовый рынок рухнул после новогодних каникул на фоне распространения коронавируса

Эхо Москвы03:33

Китайский фондовый рынок рухнул после каникул на фоне распространения коронавируса

Znak.com02:08

Фондовые биржи Китая обвалились рекордно за пять лет

RT на русском07:30

«Беспрецедентная распродажа»: фондовый рынок Китая рухнул после открытия торгов

БИЗНЕС Online01:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
RT на русском 09:32
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Чемпионат 07:57
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Актуальные Новости вчера в 10:35
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Происшествия

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
REGNUM 09:55
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Игромания.ру вчера в 14:26
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru вчера в 01:20
Происшествия

«Исламское государство» взяло ответственность за нападение в Лондоне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за случившееся в южном Лондоне, где мужчина напал с ножом на прохожих.
РБК 08:46
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Футбол

Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
RT на русском 08:57
Наука

Отказ от курения помогает снизить риск рака легких

Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Волгоградская правда 01 февраля в 02:48
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Газета.Ru 09:50
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Известия 09:52
Технологии

Мужчина сложил в тележку 99 смартфонов и взломал карты Google

Активист из Германии по имени Саймон Векерт смог обмануть алгоритм карт Google, положив в тележку 99 работающих смартфонов и повозив этот груз по нескольким улицам Берлина.
Российская газета 09:40
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец 01 февраля в 09:05
Общество

Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса

Пекин до сих пор не передал Москве штамм вируса 2019-nCoV, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Московский Комсомолец 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное