Экономика
Газета.RuФинансовый рынок Китая рухнул из-за вспышки коронавируса
Экономика Китая несет значительные потери из-за вспышки коронавируса. Фондовый рынок страны открылся после новогодних каникул беспрецедентным падением. Китайские власти признают наличие проблемы, но надеются, что негативное влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Происшествия
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео
Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Происшествия
«Исламское государство» взяло ответственность за нападение в Лондоне
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за случившееся в южном Лондоне, где мужчина напал с ножом на прохожих.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Наука
Отказ от курения помогает снизить риск рака легких
Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили
До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Технологии
Мужчина сложил в тележку 99 смартфонов и взломал карты Google
Активист из Германии по имени Саймон Векерт смог обмануть алгоритм карт Google, положив в тележку 99 работающих смартфонов и повозив этот груз по нескольким улицам Берлина.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Общество
Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса
Пекин до сих пор не передал Москве штамм вируса 2019-nCoV, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.