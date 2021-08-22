Фондовые биржи США растут, но снижение за неделю может стать максимальным с июня

Основные фондовые индикаторы США в пятницу коррекционно растут, при этом с начала недели снижение может стать сильнейшим с июня для двух основных индексов — из-за ухода от риска в связи с коронавирусными опасениями, свидетельствуют данные торгов.