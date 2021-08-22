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Финансовый сектор является лидером по доле высокооплачиваемых работников в России

Согласно исследованию, небольшое количество низкооплачиваемых сотрудников (менее 1,5%) в пяти отраслях: "Производство кокса и нефтепродуктов", "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность", "Химическая промышленность" и "Металлургия".
ПРАЙМ
На второй строчке рейтинга находится добыча полезных ископаемых, где 28,8 процента работников имеют зарплату выше 100 тысяч рублей.
Lenta.ru
Средняя заработная плата составляет 16 — 28 тысяч рублей, а процент тех, кто получает в месяц больше 100 тысяч, по оценкам агентства, составил всего два процента.
Lenta.ru
В среднем, зарплатный показатель колеблется в диапазоне от 25 до 59 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru

Подробнее о событии

РИА Рейтинг назвал топ самых высокооплачиваемых отраслей
Lenta.ru01:29
Определена отрасль с самыми большими зарплатами
Vologda-poisk.ru01:02
Финансовый сектор является лидером по доле высокооплачиваемых работников в России
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Названы сферы с наиболее высокими зарплатами
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