Согласно исследованию, небольшое количество низкооплачиваемых сотрудников (менее 1,5%) в пяти отраслях: "Производство кокса и нефтепродуктов", "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность", "Химическая промышленность" и "Металлургия".
Универсальный математический метод, позволяющий предвидеть наступление кризиса в организме человека и других сложных адаптивных системах, разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международного коллектива.
Глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.
Основные фондовые индикаторы США в пятницу коррекционно растут, при этом с начала недели снижение может стать сильнейшим с июня для двух основных индексов — из-за ухода от риска в связи с коронавирусными опасениями, свидетельствуют данные торгов.