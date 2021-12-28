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Finexpertiza сравнила доходность вложений в акции и криптовалюты в 2021 году

За год биткойн подорожал на 75,4%, заявили в Finexpertiza.
Ведомости
Аналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.
Известия
Инвестировав 100 000 руб. в бумаги из списка S&P 500, к концу года можно было получить доходность в 29,5%, то есть прибыль примерно в 25 700 руб. после уплаты НДФЛ.
Ведомости
Третье и четвертое места в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции.
Известия

Подробнее о событии

Самую большую доходность в 2021-м принесли вложения в акции российских сырьевых компаний
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