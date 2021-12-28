ВедомостиFinexpertiza сравнила доходность вложений в акции и криптовалюты в 2021 годуЗа год биткойн подорожал на 75,4%, заявили в Finexpertiza.ВедомостиАналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.ИзвестияИнвестировав 100 000 руб. в бумаги из списка S&P 500, к концу года можно было получить доходность в 29,5%, то есть прибыль примерно в 25 700 руб. после уплаты НДФЛ.ВедомостиТретье и четвертое места в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции.ИзвестияЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Телеканал 360°Ямал-МедиаБанки СегодняИзвестияЦентральная Служба НовостейGazeta.SPbЭкономика сегодняAnewsАБНРидусФАНМедиаКорСетьГазета.RuУльяновская правдаНародные новости59i.ru66.ruПервоисточник СыктывкарПодробнее о событииСамую большую доходность в 2021-м принесли вложения в акции российских сырьевых компанийLenta.ru02:05Все прибыли: названы самые выгодные инвестинструменты в 2021 годуИзвестиявчера в 16:01Самое цитируемоеБиткоин и новостройки стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуГазета.Ruвчера в 21:17Названы самые доходные вложения за 2021 год: биткойн, недвижимость, акцииМосковский Комсомолецвчера в 08:38FinExpertiza назвала самые доходные вложения 2021 годаКоммерсантъвчера в 05:43Finexpertiza сравнила доходность вложений в акции и криптовалюты в 2021 годуВедомостивчера в 11:37Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуИзвестиявчера в 19:55Аналитики FinExpertiza назвали биткоин самым выгодным инвестинструментом 2021 годаТелеканал 360°вчера в 18:25Показать ещёОценить42Поделиться