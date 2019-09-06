Футбол
Советский спортФинляндия — Греция 1:0
|39′
Василис Торосидис
|45′+1′
Димитриос Курбелис
Теему Пукки
|52′
Тим Спарв
|57′
|60′
Димитрис Коловос
Димитриос Пелкас
|66′
Димитриос Пелкас
|70′
Василис Торосидис
Михалис Бакакис
Глен Камара
|73′
|76′
Эфтимиос Кулурис
Эвангелос Павлидис
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
|85′
Яссе Туоминен
Фредрик Йенсен
|87′
|90′+2′
Эвангелос Павлидис
Пюрю Сойри
Расмус Шюллер
|90′+3′
Финляндия
Расстановка 4‑4‑2
1
Градецки
22
Райтала
4
Тойвио
2
Араюури
18
Уронен
8
Лод
14
Спарв
6
Камара
11
Шюллер
9
Йенсен
7
Карьялайнен
13
Баркас
2
Бакакис
19
Папастатопулос
4
Манолас
3
Стафилидис
10
Пелкас
21
Курбелис
14
Врусай
6
Бухалакис
16
Масурас
23
Павлидис
Греция
Расстановка 4‑5‑1
В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.
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Финляндия обыграла Грецию в квалификации ЧЕ-2020 и закрепилась на 2-м месте в группе J
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