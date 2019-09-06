Футбол

Советский спортСоветский спортФинляндия — Греция 1:0

Финляндия — Греция
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ратина»
39′
Василис Торосидис
45′+1′
Димитриос Курбелис
Теему Пукки
52′
Тим Спарв
57′
60′
Димитрис Коловос
Димитриос Пелкас
66′
Димитриос Пелкас
70′
Василис Торосидис
Михалис Бакакис
Глен Камара
73′
76′
Эфтимиос Кулурис
Эвангелос Павлидис
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
85′
Яссе Туоминен
Фредрик Йенсен
87′
90′+2′
Эвангелос Павлидис
Пюрю Сойри
Расмус Шюллер
90′+3′
В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.
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