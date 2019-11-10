Хоккей
Газета.RuФинляндия — Швеция 2:1 (3-й период)
Финляндия—
Швеция
2 – 1
3-й период
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап
Микко Лехтонен
|4'
Миро Аалтонен
|26'
|32'
Olle Alsing
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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