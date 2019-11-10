Хоккей

Газета.RuГазета.RuФинляндия — Швеция 2:1 (3-й период)

Финляндия
Швеция
2 – 1
3-й период
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап
Микко Лехтонен
4'
Миро Аалтонен
26'
32'
Olle Alsing
Чехия
3 – 0
Россия
Показать детали
Скрыть
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

«Матч с чехами — одно разочарование… Он однозначно не получился». Говорим с Кудашовым после Кубка Карьяла

Матч ТВ11:58

Самонов сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией на Кубке «Карьялы»

Sports.ru05:54

Самонов: на уровне сборных опасен каждый момент

РИА Новости10:38

Борис Майоров: «На Кубке Карьяла наша сборная выступала не в оптимальном составе. На КПК результат будет другим»

Спорт-Экспресс11:33

Зюзин: «Многие из новичков поняли, что такое сборная. Они убедились, что здесь надо быть наглее»

Sport24.ru11:39

Россия – Чехия – 0:3, обзор матча Кубка Карьяла 2019

Чемпионат09:00

Сборная России проиграла Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла

Sportbox.RU08:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости 08 ноября в 23:51
Киберспорт

Чемпионат мира по League of Legends выиграла команда из Китая

За победу коллектив получит более $ 800 тыс. Звание лучшего игрока финального матча получил Гао Tian Тьян Лин. В этом году чемпионат мира по League of Legends прошёл в трёх городах Европы – Берлине, Мадриде и Париже.
Чемпионат 11:09
Шоу-бизнес

Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы

Оказывается Лолита много лет знала о существовании любовницы и даже тратила на неё свои деньги.
Paparazzi.ru 08 ноября в 04:06
Происшествия

Найденный с отрубленными женскими руками историк СПбГУ задержан

В рюкзаке профессора оказались две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет.
Взгляд.ру вчера в 08:01
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС 12:15
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Газета.Ru 09:27
Авто

Названы 5 ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин

Автоновости дня вчера в 14:35
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Происшествия

В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае

RT на русском вчера в 23:15
Технологии

В США научились производить водку из воды и воздуха

В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 05:10
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Политика

На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»

Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

РБК 07:51
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
РИА Новости 09:24
Общество

Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской

Вести.Ru 10:35
Здоровье

6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США

По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика

США пригрозили санкциями, если Турция не избавится от С-400

Life.ru 12:22
Транспорт

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

RT на русском 05:47
Гаджеты

Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами

Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.
iXBT.com вчера в 04:31
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Футбол

«Атлетико» победил «Эспаньол» и вышел на третье место в примере

Sportbox.RU 12:00
Гаджеты

Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11

Сегодня авторитетный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) назвал характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11.
Astera 11:54
Гаджеты

Россиянам рассказали о способах продления автономной работы iPhone

Не секрет, что время автономной работы современных смартфонов часто не удовлетворяет их пользователей.
Профиль 10:08
Политика

Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 12:00
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Сити 3:0 (2-й тайм)

Евро-футбол.ру 02:56
Общество

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым этот цитрусовый фрукт противопоказан.
RT на русском вчера в 01:01
Технологии

России предрекли мировое превосходство из-за глобального потепления

Эксперты уверены, что глобальное потепление вызовет массу изменений в мировой торговле.
Ferra 11:35
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное