Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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