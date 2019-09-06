Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФинляндия благодаря голу Пукки обыграла Грецию

Финляндия — Греция
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ратина»
39′
Василис Торосидис
45′+1′
Димитриос Курбелис
Теему Пукки
52′
Тим Спарв
57′
60′
Димитрис Коловос
Димитриос Пелкас
66′
Димитриос Пелкас
70′
Василис Торосидис
Михалис Бакакис
Глен Камара
73′
76′
Эфтимиос Кулурис
Эвангелос Павлидис
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
85′
Яссе Туоминен
Фредрик Йенсен
87′
90′+2′
Эвангелос Павлидис
Пюрю Сойри
Расмус Шюллер
90′+3′
Сборная Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла команду Греции — 1:0. Едиснтвенный гол на счету нападающего Теему Пукки. Греция потерпела третье поражение в пяти матчах. В другом матче Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн — 5:0. Чемпионат Европы.
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