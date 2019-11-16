Сборные Финляндии и Швеции вышли в финальную часть Евро-2020. В пятницу Финляндия крупно победила Лихтенштейн (3:0) и обеспечила себе второе место в группе J, которую досрочно выиграла Италия. Отметим, что Финляндия стала первым дебютантом финального турнира Евро-2020.

Финляндия и Швеция вышли на Евро-2020

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