Футбол
Советский спортФинляндия и Швеция вышли на Евро-2020
Сборные Финляндии и Швеции вышли в финальную часть Евро-2020. В пятницу Финляндия крупно победила Лихтенштейн (3:0) и обеспечила себе второе место в группе J, которую досрочно выиграла Италия. Отметим, что Финляндия стала первым дебютантом финального турнира Евро-2020.
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Кто вышел на Евро-2020. В ноябре — плюс Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия и Швеция
Спорт-Экспресс14 ноября в 14:00
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