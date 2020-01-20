Общество
РИА НовостиФинляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.РБКвчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки
Коммерсантъвчера в 16:55
В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки
Московский Комсомолецвчера в 17:36
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Авто
Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Общество
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Принц Гарри расстроен лишением королевского титула
Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Политика
Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
Экономика
Экономика КНДР начала расти быстрее российской
Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно.
Энергетика
СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе
В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
Политика
Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти
Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Армия и оружие
В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии
Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Политика
Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией
Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Политика
Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать, говорится в 7-страничном ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Происшествия
Сотрудница Минобороны трагически погибла в центре Москвы
Как оказалось, погибшая была госслужащей Министерства обороны РФ и проживала с мужем и детьми на 10 этаже дома.
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Политика