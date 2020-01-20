Общество

РИА НовостиРИА НовостиФинляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
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с чего всё началось

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.
РБКвчера в 16:01

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Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

РИА Новости01:27

В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы

Известия01:16

Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Коммерсантъвчера в 16:55

В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Московский Комсомолецвчера в 17:36

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Lenta.ruвчера в 16:55

Скоростная железная дорога из Москвы заинтересовала Хельсинки

News.ruвчера в 18:43

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

РБКвчера в 16:01
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

BFM.ru вчера в 22:57
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.
РБК 00:30
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости вчера в 00:00
Авто

Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 23:33
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ 17 января в 09:23
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Политика

Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Военное дело 01:16
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости вчера в 10:26
Экономика

Экономика КНДР начала расти быстрее российской

Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно.
Lenta.ru 02:03
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Политика

Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти

Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
Вечерняя Москва 18 января в 11:27
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

РИА Новости 00:19
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News вчера в 10:55
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Актуальные Новости 18 января в 11:36
Политика

Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:20
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма вчера в 04:26
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

РБК 00:23
Политика

Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать, говорится в 7-страничном ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат.
РИА Новости 18 января в 18:06
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Происшествия

Сотрудница Минобороны трагически погибла в центре Москвы

Как оказалось, погибшая была госслужащей Министерства обороны РФ и проживала с мужем и детьми на 10 этаже дома.
Росбалт 02:17
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Политика

Президент Чехии назвал Путина сильным политиком

Известия 02:00
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