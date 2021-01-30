Финляндия является крупнейшим импортером российской электроэнергии. В 2019 году в страну экспорт России в этой области составил 22 млрд рублей. Однако сейчас партнеры рассматривают ускоренный переход на возобновляемую генерацию и полный отказ от закупок в других странах.

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С чего всё началось Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid представил четыре плана развития энергосистемы страны, три из которых предусматривают полный отказ от импорта за счет развития ветряных и солнечных электростанций. Lenta.ru вчера в 01:50