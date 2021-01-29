Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Финляндия может отказаться от покупки российской электроэнергии к 2035 году

Финляндия планирует стать углеродно-нейтральной и к 2035 г. может отказаться от российской электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз государственной электросетевой компании Fingrid, которая представила четыре сценария развития финской энергосистемы.В источнике
С чего всё началось
Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid представил
 четыре плана развития энергосистемы страны, три из которых предусматривают полный отказ от импорта за счет развития ветряных и солнечных электростанций.
Lenta.ruвчера в 01:50
Подробнее о событии
ТАСС

В Финляндии представили сценарии отказа от импорта электроэнергии из России к 2035 году

ТАССвчера в 08:43
Газета.Ru

Финляндия рассматривает вариант отказа от российского электричества

Газета.Ruвчера в 02:38
РИА Новости

Финский оператор допустил отказ от российского электричества в 2035 году

РИА Новостивчера в 04:51
Коммерсантъ

Финляндия может отказаться от российского электричества

Коммерсантъвчера в 05:37
ПРАЙМ

Эксперт объяснил планы Финляндии по отказу от российской электроэнергии

ПРАЙМвчера в 06:27
Lenta.ru

Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии

Lenta.ruвчера в 01:50
URA.Ru

РФ может лишиться крупнейшего покупателя электричества. Под угрозой срыва — проект «Росатома»

URA.Ruвчера в 19:12
РК-Ньюс

Финляндия готова отказаться от импорта российской электроэнергии

РК-Ньюсвчера в 07:43

Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан за взятку

«Проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района Николая Колодко», - сказано в тексте сообщения прокуратуры.
Московский Комсомолец22:35