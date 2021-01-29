Финляндия может отказаться от покупки российской электроэнергии к 2035 году
Финляндия планирует стать углеродно-нейтральной и к 2035 г. может отказаться от российской электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз государственной электросетевой компании Fingrid, которая представила четыре сценария развития финской энергосистемы.В источнике
С чего всё началось
Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid представил
четыре плана развития энергосистемы страны, три из которых предусматривают полный отказ от импорта за счет развития ветряных и солнечных электростанций.
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