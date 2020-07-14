Коронавирус
Московский КомсомолецФинляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа
Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
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с чего всё началось
По ее словам (которые цитирует портал atorus.ru), сроки будут определены властями Финляндии исходя из принятого ранее принципа снятия ограничений: чтобы открыть туристам какого-либо государства возможность поездок в Финляндию, ежесуточный уровень заболеваемости в этом государстве не должен быть выше 8 (максимум – 10) новых случаев заражения COVID-19 в течение последних 14 дней. на каждые 100 000 населения.Московский Комсомолец07:16
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Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Театры
Домогарова заменили на Куценко в спектакле МХАТ им. Горького
Вечерняя Москва 07:21
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты, входящие в кремлевский пул, записали видеообращение в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене.
МР7.ру вчера в 09:57
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что возникновение второй волны COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.
Деловое.ТВ 12 июля в 08:49
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
Происшествия
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге
Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым
Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".
Газета.Ru 05:41
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Политика
Трамп обвинил Китай и Россию в занижении показателей по коронавирусу
Вчера, 13 июля, во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп подчеркнул, что если бы Китай, Индия и Россия проводили тестирование своего населения на коронавирус, то они бы и сами удивились полученным цифрам, информирует LigaNews со ссылкой на "Московский комсомолец".
ЛигаNews.net 05:06
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24