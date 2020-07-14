Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФинляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа

Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
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с чего всё началось
По ее словам (которые цитирует портал atorus.ru
), сроки будут определены властями Финляндии исходя из принятого ранее принципа снятия ограничений: чтобы открыть туристам какого-либо государства возможность поездок в Финляндию, ежесуточный уровень заболеваемости в этом государстве не должен быть выше 8 (максимум – 10) новых случаев заражения COVID-19 в течение последних 14 дней. на каждые 100 000 населения.
Московский Комсомолец07:16

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Финляндия готова к приему российских туристов. Но есть условие

URA.Ru06:37

Названо условие открытия границы Финляндии для россиян

ФАН06:21

Стало известно условие открытия Финляндии для россиян

Газета.Ru04:55

Названы условия открытия границ Финляндии для россиян

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В Финляндии рассказали про условия открытия границ с Россией для туристов

Невские Новости05:36

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Piter.tv03:05

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Lenta.ru02:58
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Политика

Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
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Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
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Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
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Театры

Домогарова заменили на Куценко в спектакле МХАТ им. Горького

Вечерняя Москва 07:21
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Общество

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты, входящие в кремлевский пул, записали видеообращение в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене.
МР7.ру вчера в 09:57
79
Экономика

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
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Общество

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

Газета.Ru 05:46
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Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что возникновение второй волны COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.
Деловое.ТВ 12 июля в 08:49
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Известия 07:43
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Армия и оружие

Азербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией

Вести.Ru 06:34
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Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
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Происшествия

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
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Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
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Хоккей

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым

Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".
Газета.Ru 05:41
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
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Политика

Трамп обвинил Китай и Россию в занижении показателей по коронавирусу

Вчера, 13 июля, во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп подчеркнул, что если бы Китай, Индия и Россия проводили тестирование своего населения на коронавирус, то они бы и сами удивились полученным цифрам, информирует LigaNews со ссылкой на "Московский комсомолец".
ЛигаNews.net 05:06
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Общество

Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
3
Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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