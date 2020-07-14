с чего всё началось

Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.

Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа

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