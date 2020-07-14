Коронавирус
REGNUMФинляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
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Актер Баринов: «Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет. Мне этот человек неинтересен»
Актер Валерий Баринов поделился мнением о поведении генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который показал средний палец одному из фанатов московского клуба.
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«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
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Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
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Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
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В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
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Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
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В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
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RT на русском 05:55
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Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Шоу-бизнес
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После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает.
CT news 02:37
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
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РИА Новости 05:32
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
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Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
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В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
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Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
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Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
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Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
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Ведомости вчера в 10:34
Общество
Роспотребнадзор Татарии предлагает открыть торговые центры и кафе
Казань, 14 июля 2020, 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита.
REGNUM 05:29
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
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Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
Политика
Адвокат Трампа: Демократы нелегально вывезли с Украины $5,3 млрд
По сведениям юриста, демократы нелегально вывезли с Украины порядка $5,3, передаёт ForPost.
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