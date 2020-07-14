Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.

Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа

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