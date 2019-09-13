Политика
RT на русскомФинляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
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Политика
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 10 сентября в 01:58
Экономика
Дефицит бюджета США превысил $1 трлн
По итогам 11 месяцев фискального года дефицит бюджета США составил $1,067 трлн.
Вести.Финанс вчера в 16:42
Происшествия
Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС 11:41
Футбол
Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат 13:00
Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Культура
Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку
Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
Вечерняя Москва 14:00
Происшествия
«Когда папа выпил»: чиновник посадил ребенка за руль
Член комиссии по вопросам безопасности движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов был заподозрен в том, что посадил за руль своего несовершеннолетнего сына и дал ему вести машину по трассе.
Рамблер 06:59
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
ТАСС 08:25
Армия и оружие
Противокорабельную ракету «Оникс» поднимут на новый уровень
Российскую противокорабельную ракету "Оникс" решено модернизировать.
Вести.Ru 07:29
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
Газета.Ru 12:23
Культура
Министр культуры Владимир Мединский наградил деятелей искусства
Вести.Ru вчера в 17:47
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Авто
Представили модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.
Автоновости дня 01:05
Экономика
В России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:47
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией
Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Газета.Ru 13:21
Общество
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.
РИА Новости 13:08
Кино
Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости
Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Общество
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Российская газета 05:30
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43