Футбол
Sportbox.RUФинляндия обыграла Грецию, Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн
|39′
Василис Торосидис
|45′+1′
Димитриос Курбелис
Теему Пукки
|52′
Тим Спарв
|57′
|60′
Димитрис Коловос
Димитриос Пелкас
|66′
Димитриос Пелкас
|70′
Василис Торосидис
Михалис Бакакис
Глен Камара
|73′
|76′
Эфтимиос Кулурис
Эвангелос Павлидис
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
|85′
Яссе Туоминен
Фредрик Йенсен
|87′
|90′+2′
Эвангелос Павлидис
Пюрю Сойри
Расмус Шюллер
|90′+3′
Финляндия
Расстановка 4‑4‑2
1
Градецки
22
Райтала
4
Тойвио
2
Араюури
18
Уронен
8
Лод
14
Спарв
6
Камара
11
Шюллер
9
Йенсен
7
Карьялайнен
13
Баркас
2
Бакакис
19
Папастатопулос
4
Манолас
3
Стафилидис
10
Пелкас
21
Курбелис
14
Врусай
6
Бухалакис
16
Масурас
23
Павлидис
Греция
Расстановка 4‑5‑1
В другом матче дня сборная Боснии и Герцеговины крупно победила Лихтенштейн — 5:0. Финляндия осталась на втором месте в турнирной таблице группы J, Босния и Герцеговина поднялась на третье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Финляндия обыграла Грецию в квалификации ЧЕ-2020 и закрепилась на 2-м месте в группе J
Sport24.ruвчера в 17:00
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия
Блуждавший 13 дней в тайге российский подросток рассказал о спасении
Lenta.ru вчера в 19:03
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия вчера в 07:33
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Футбол
Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за „Юнайтед“, а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.
Бомбардир.ру вчера в 14:17
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета вчера в 08:01
Гаджеты
Наушники Nokia Power обеспечивают до 150 часов автономной работы
Основной особенностью является батарея емкостью 3000 мАч внутри портативного зарядного устройства, которая позволяет заряжать аналог емкостью 50 мАч, обеспечивая 150 часов автономной работы.
OAnews вчера в 11:35
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Общество
Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян
Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%), выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Экономика
В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность «русских офшоров» для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.
ПРАЙМ вчера в 22:19
Путешествия
Названы самые популярные и затратные направления у туристов
Исследование показало, что на протяжении уже четырех лет Бангкок остается самым популярным направлением.
Известия 00:02
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК вчера в 08:13
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ вчера в 04:17
Авто
Блогеры оценили новый Lada Xcode
Блогеры отметили, что концепт-кар получил множество интересных решений, которые понравились бы российским покупателям, пойди они в серийное производство.
SpeedMe вчера в 08:36
Футбол
Футболист Сычев рассказал о попытке ограбления в Марселе
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал о том, как чуть не стал жертвой ограбления во Франции.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Здоровье
Как ваш образ жизни влияет на будущих детей и внуков
«Эпи» означает «кроме того, за пределами» - эти гены они являются наследственными изменениями в функции генов, которые не основаны на измененных сегментах ДНК, но выходят за их пределы и обусловлены возрастом, окружающей средой, образом жизни и заболеванием.
MedikForum.ru вчера в 23:32
Авто
Kia обновила удешевленный Kia Sportage
Новые автомобили 04 сентября в 23:02