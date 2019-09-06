Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUФинляндия обыграла Грецию, Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн

Финляндия — Греция
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ратина»
39′
Василис Торосидис
45′+1′
Димитриос Курбелис
Теему Пукки
52′
Тим Спарв
57′
60′
Димитрис Коловос
Димитриос Пелкас
66′
Димитриос Пелкас
70′
Василис Торосидис
Михалис Бакакис
Глен Камара
73′
76′
Эфтимиос Кулурис
Эвангелос Павлидис
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
85′
Яссе Туоминен
Фредрик Йенсен
87′
90′+2′
Эвангелос Павлидис
Пюрю Сойри
Расмус Шюллер
90′+3′
В другом матче дня сборная Боснии и Герцеговины крупно победила Лихтенштейн — 5:0. Финляндия осталась на втором месте в турнирной таблице группы J, Босния и Герцеговина поднялась на третье.
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