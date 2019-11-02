с чего всё началось

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, "страна-агрессор".

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Транспорт По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей с 2018 года Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Происшествия Пьяная российская школьница разгромила дом топором В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.

Происшествия Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Дело Азата Мифтахова 25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.

Общество В Москву идет субтропическое тепло Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября.

Армия и оружие В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57 НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.

Экономика Мутко заявил о выделении 45 млрд руб. на развитие городской среды Гранты на 45 млрд руб. на развитие комфортной городской среды получат 50 регионов с высокими темпами роста в 2019 году.

Политика Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций» Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.

Хоккей Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019 2 ноября состав молодёжной сборной России отправился в Канаду для участия в суперсерии, сообщает официальный сайт ФХР.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Футбол Уфа — Локомотив 0:0 (Перерыв) Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Уфой».

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.

Происшествия В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.

Происшествия Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.