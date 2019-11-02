Политика
Lenta.ruФинляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, "страна-агрессор".
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«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили в пресс-службе штаба в Facebook.RT на русском05:52
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Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
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Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Транспорт
По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей с 2018 года
Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.
Известия 06:43
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
Пьяная российская школьница разгромила дом топором
В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Происшествия
Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Дело Азата Мифтахова 25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.
Интерфакс вчера в 18:02
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Интерфакс 03:25
Общество
В Москву идет субтропическое тепло
Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября.
BFM.ru 07:18
Футбол
Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете „Чертаново“. Где ж деньги? Я черт знает»
Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов.
Бомбардир.ру 06:10
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Газета.Ru 31 октября в 06:46
Экономика
Мутко заявил о выделении 45 млрд руб. на развитие городской среды
Гранты на 45 млрд руб. на развитие комфортной городской среды получат 50 регионов с высокими темпами роста в 2019 году.
РБК вчера в 10:23
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Политика
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости вчера в 07:28
Хоккей
Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019
2 ноября состав молодёжной сборной России отправился в Канаду для участия в суперсерии, сообщает официальный сайт ФХР.
Чемпионат 07:20
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Футбол
Уфа — Локомотив 0:0 (Перерыв)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Уфой».
Спорт-Экспресс 06:55
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес
Симоньян поделилась трогательным семейным фото
SM News вчера в 13:13
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43