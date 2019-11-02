Политика
Lenta.ruФинляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, "страна-агрессор".
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с чего всё началось
«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили в пресс-службе штаба в Facebook.RT на русском05:52
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Футбол
Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:46
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 30 октября в 14:48
Общество
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
РИА Новости 07:28
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Коммерсантъ 12:45
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
РИА Новости вчера в 14:00
Авто
Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое
АвтоВзгляд вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Здоровье
4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики
Ученые Гарвардского университета рассказали, какие признаки свидетельствуют о наступлении «тихого инфаркта».
Московский Комсомолец 10:37
Наука
Кесарево сечение вызывает изменения в мозге
МедиаПоток 10:50
Футбол
Максименко третий месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»
Вратарь Александр Максименко третий месяц подряд признается лучшим футболистом московского "Спартака" по версии болельщиков "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 13:44
Автоспорт
Льюис Хэмилтон возглавил вторую тренировку Гран При США
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил вторую часть свободных заездов Гран При США с лучшим временем дня – 1.33,232.
Autosport.com.ru вчера в 17:44
Космос
Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса
Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ 31 октября в 03:36
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.
ТАСС 11:05
Футбол
«Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту»
Матч 10-го тура немецкой бундеслиги Айнтрахт Бавария завершился сенсационным поражением чемпиона Германии (1:5).
Советский спорт 13:08
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Общество
Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов
Российский Диалог 14:49
Общество
Растительное мясо начнут продавать в России
В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Москва 24 вчера в 07:07
Здоровье
Минздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета 06:54
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
Актуальные Новости вчера в 12:10
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
RT на русском 14:28