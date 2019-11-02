Политика

Lenta.ruLenta.ruФинляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, "страна-агрессор".
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с чего всё началось
«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили
 в пресс-службе штаба в Facebook.
RT на русском05:52

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Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Коммерсантъ10:43

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

RT на русском05:52

Министр иностранных дел Финляндии посетил линию фронта в Донбассе

REGNUM08:49

Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Известия07:57

Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Московский Комсомолец07:17

Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Газета.Ru10:21

Финляндия пообещала Украине €600 тыс. на разминирование Донбасса

РБК05:49
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Футбол

Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
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«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
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ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 30 октября в 14:48
Общество

Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо

Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
РИА Новости 07:28
Происшествия

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ 12:45
Футбол

«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Происшествия

В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Происшествия

Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео

РИА Новости вчера в 14:00
Авто

Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое

АвтоВзгляд вчера в 02:29
Шоу-бизнес

Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Здоровье

4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики

Ученые Гарвардского университета рассказали, какие признаки свидетельствуют о наступлении «тихого инфаркта».
Московский Комсомолец 10:37
Наука

Кесарево сечение вызывает изменения в мозге

МедиаПоток 10:50
Футбол

Максименко третий месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»

Вратарь Александр Максименко третий месяц подряд признается лучшим футболистом московского "Спартака" по версии болельщиков "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 13:44
Автоспорт

Льюис Хэмилтон возглавил вторую тренировку Гран При США

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил вторую часть свободных заездов Гран При США с лучшим временем дня – 1.33,232.
Autosport.com.ru вчера в 17:44
Космос

Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ 31 октября в 03:36
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика

В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.
ТАСС 11:05
Футбол

«Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту»

Матч 10-го тура немецкой бундеслиги Айнтрахт Бавария завершился сенсационным поражением чемпиона Германии (1:5).
Советский спорт 13:08
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Общество

Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов

Российский Диалог 14:49
Общество

Растительное мясо начнут продавать в России

В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Москва 24 вчера в 07:07
Здоровье

Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета 06:54
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Гаджеты

Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор

Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
Актуальные Новости вчера в 12:10
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

RT на русском 14:28
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