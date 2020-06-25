Напомним, что железнодорожные поездки в Финляндию пока остаются под запретом. В настоящее время приобрести билеты на скоростной поезд «Аллегро» невозможно ни на сайте РЖД, ни при обращении по телефону. Операторы колл-центра сообщают, что границы Финляндии закрыты и для других маршрутов.

Финляндия откроет границу с Россией в числе последних

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