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ИнтерфаксИнтерфаксФинляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. Финляндия на уровне ЕС рассмотрит, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.
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Еще одна страна временно отказалась принимать россиян

Lenta.ru10:58

Власти Финляндия в последнюю очередь разрешат туризм с Россией

АБН10:50

Глава МВД Финляндии: Туризм в Россию разрешат одним из последних

Фонтанка.Ру08:55

Финляндия рассказала, что откроет границы с Россией в последнюю очередь

Газета.Ru10:31

Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь

Взгляд.ру10:03

В МВД Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туризма в числе последних

ТАСС10:02

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Интерфакс10:32
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Футбол

Валерий Карпин — о сообщении РПЛ: «Дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?»

В Twitter на английском языке говорится, что матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за форс-мажора.
Спорт-Экспресс 11:55
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,5K
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
4,4K
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
207
Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
558
Общество

Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
2
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
54
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
25
Здоровье

В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр

От ковидной пневмонии скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
376
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

Взгляд.ру 11:10
1
Кино

Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

Inc-news.ru вчера в 09:30
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
917
Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
58
Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
154
Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
369
Футбол

Дортмундская «Боруссия» сообщила о переходе Тома Менье

По словам самого Менье, дортмундцы играют в тот футбол, в который он намеревался играть, он — захватывающий, аутентичный.
ProstoProSport 11:21
Армия и оружие

Командование США сообщило о перехвате российских самолетов над Аляской

Известия 09:57
3
Общество

В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь

По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной.
ProUfu.ru 08:29
5
Общество

Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд

Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
549
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
297
Футбол

«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом

Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.
Газета.Ru 10:36
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,2K
Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
4
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
29
Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
39
Общество

На Бору открыли незаконный памятник Сталину

Напомним, неделю назад стало известно, что в районе дома № 90 на улице Луначарского начали возводить новый монумент Сталину.
Ньюс-НН вчера в 08:36
422
Происшествия

Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео

Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Политика

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания 08:30
518
Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
52
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Мария Охисало
Финский политик
Финский политик, председатель партии «Зелёный союз» с 15 июня 2019 года. Занимает должность министра внутренних дел в кабинете Марин, сформированном 10 декабря 2019 года. Депутат эдускунты с 17 апреля 2019 года от избирательного округа Хельсинки.
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