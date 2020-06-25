Коронавирус
ИнтерфаксФинляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. Финляндия на уровне ЕС рассмотрит, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика
В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли новые проблемы перед выборами.
Дни.ру 00:55
Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
REGNUM 02:34
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Политика
Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Общество
В МВД Белоруссии сообщили о «раскачивании ситуации» в Минске
«События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и каких-то выражений несогласия с какими-то действиями власти таится огромная опасность», — приводит БЕЛТА его слова.
RT на русском 11:54
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости 11:38
Общество
Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит
Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
Политика
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС 08:03
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Политика
Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне.
Lenta.ru 09:54
Футбол
«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного
Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного.
REGNUM 12:36
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на Параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» о провокации, которую устроил солдат-срочник перед Парадом Победы в Москве.
7 новостей 12:09
Общество
Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI
Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.
Sostav.ru 10:15
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
С 1 июля власти Евросоюза могут открыть свои границы для ряда стран, не входящих в ЕС, однако по данным The New York Times в предварительный список не попали США, Бразилии и России.
Piter.tv вчера в 04:12
Технологии
Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4
Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera 06:04
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
У пытавшегося проголосовать дважды журналиста аннулировали бюллетень
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, — онлайн и на избирательном участке.
Известия 11:07