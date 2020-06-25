Коронавирус
ИнтерфаксФинляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. Финляндия на уровне ЕС рассмотрит, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.
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Футбол
Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru 16:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Гаджеты
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в продаже
Цена монитора составляет 1600 долларов.
Megaobzor.com вчера в 10:38
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.
РИА Новости 17:14
Экономика
McCain готовится локализовать производство под Тулой
McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
Коммерсантъ 18:01
Экономика
Экологию перевели на режим самоулучшения
Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Синьцзя́н-Уйгуурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США.
РИА Новости 17:44
Политика
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Экономика
«Новомет» возвращается к своим
Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки "Новомет" более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.
Коммерсантъ 18:01
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Общество
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Футбол
Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды в чемпионате Англии.
Газета.Ru 18:01
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе
В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
Общество
«Аэрофлот» вопреки запретам возобновил пассажирские рейсы за границу
«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы за границу, несмотря на закрытые границы и запрет правительства.
Русская Планета 02:20
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» Волк не будет курить
ИнфоСМИ вчера в 08:59
Общество
Граждане не торопятся в фитнесс-центры
Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.
Коммерсантъ 18:01
Недвижимость
Торгцентры подстроились под торговлю
Сроки открытия почти половины качественных торгцентров были перенесены на второе полугодие, когда запланировано сдать 268 тыс. кв. м. Такие данные приводит в своем отчете компания «Магазин магазинов».
Коммерсантъ 18:01