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ИнтерфаксИнтерфаксФинляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. Финляндия на уровне ЕС рассмотрит, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.
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Власти Финляндия в последнюю очередь разрешат туризм с Россией

АБН10:50

Финляндия откроет границу с Россией для туризма в последнюю очередь

РБК12:02

Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь

Piter.tv11:54

Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь

Невские Новости14:01

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Интерфакс10:32

В МВД Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туризма в числе последних

ТАСС10:02

Глава МВД Финляндии: Туризм в Россию разрешат одним из последних

Фонтанка.Ру08:55
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Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

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Гаджеты

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Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу

Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.
РИА Новости 17:14
Экономика

McCain готовится локализовать производство под Тулой

McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
Коммерсантъ 18:01
Экономика

Экологию перевели на режим самоулучшения

Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

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В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Синьцзя́н-Уйгуурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США.
РИА Новости 17:44
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Политика

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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Армия и оружие

Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
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Общество

Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
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Экономика

«Новомет» возвращается к своим

Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки "Новомет" более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.
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В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
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СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

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Общество

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"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
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Гаджеты

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Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
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Футбол

Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды в чемпионате Англии.
Газета.Ru 18:01
Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
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«Аэрофлот» вопреки запретам возобновил пассажирские рейсы за границу

«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы за границу, несмотря на закрытые границы и запрет правительства.
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Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

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Общество

Граждане не торопятся в фитнесс-центры

Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.
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Сроки открытия почти половины качественных торгцентров были перенесены на второе полугодие, когда запланировано сдать 268 тыс. кв. м. Такие данные приводит в своем отчете компания «Магазин магазинов».
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Мария Охисало
Финский политик
Финский политик, председатель партии «Зелёный союз» с 15 июня 2019 года. Занимает должность министра внутренних дел в кабинете Марин, сформированном 10 декабря 2019 года. Депутат эдускунты с 17 апреля 2019 года от избирательного округа Хельсинки.
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