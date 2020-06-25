Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. Финляндия на уровне ЕС рассмотрит, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

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