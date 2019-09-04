с чего всё началось

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Финляндия признана самой безопасной страной для туристов

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