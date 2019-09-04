Политика
RT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов
Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
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Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Гаджеты
Компания Honor представила смартфон Honor 20s
ITZine.ru 00:00
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 12:36
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices 03 сентября в 14:24
Авто
АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приступила к работе над проектом обновленной Lada Vesta FL.
NewInform вчера в 11:20
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 03 сентября в 08:17
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ
«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании.
Ведомости вчера в 22:00
Армия и оружие
США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет
Известия вчера в 17:42
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Футбол
Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в августе
Матч ТВ вчера в 10:11
Футбол
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат вчера в 06:12
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
США и Китай проведут торговые переговоры в октябре в Вашингтоне
США и КНР договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне.
Коммерсантъ вчера в 22:11
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Единоборства
Стало известно, какой гонорар ждет Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Отмечается. что гонорар составит шесть миллионов долларов, превысивший в три раза сумму, которую Хабиб получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Народные новости вчера в 23:58
Происшествия
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Невские Новости вчера в 10:51
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru вчера в 11:26
Политика
Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США
Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.
ФАН вчера в 22:28
Общество
Гороскоп на 3 сентября: Стрельцы, ваши сны могут оказаться вещими
Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.
Primpress.ru 02 сентября в 20:00
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Армия и оружие
Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции
Ракеты базируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. В компании заявили, что якобы радары С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru вчера в 01:26