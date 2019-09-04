Путешествия
RT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов
Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество
Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф
Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 21:30
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Лукашенко назвал причины закрытия границы Белоруссии с Украиной
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена полностью закрыть границу «со своими братьями, близкими людьми» наглухо из-за притока оружия из Украины.
Невские Новости 03 сентября в 12:14
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт 03 сентября в 04:46
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Футбол
Сарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных
Сообщается, что итальянец уже вылечился от пневмонии и ее последствий и даже провел часть тренировки «Юве».
Soccer.ru вчера в 16:27
Авто
АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приступила к работе над проектом обновленной Lada Vesta FL.
NewInform вчера в 11:20
Наука
Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ
Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Технологии
В сеть попала база данных пользователей Facebook
В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия вчера в 17:31
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина
Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика
Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая
США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com вчера в 10:53
Происшествия
Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта
Младший сын покойного президента Египта Мухаммеда Мурси Абдалла скончался из-за сердечного приступа.
РЕН ТВ вчера в 19:13
Музыка
Михаил Боярский выпустил клип на новую песню «Хорошего Питера»
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Политика
В Киеве рассказали о страхах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
Политика
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
Протестующие в Гонконге не верят в уступки правительства и готовы продолжать протесты до тех пор, пока не будут выполнены все их требования, заявил известный политический активист, один из основателей и генсек партии Demosisto Джошуа Вонг.
РИА Новости вчера в 10:25
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19