Путешествия

RT на русскомRT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил
 «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.
Коммерсантъвчера в 13:44

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Названы самые безопасные для туристов страны

URA.Ruвчера в 14:43

Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфаксвчера в 11:00

Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма

Коммерсантъвчера в 13:44

Названа самая безопасная страна для туризма

Телеканал 360°вчера в 13:16

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Известиявчера в 12:32

В мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Россия заняла 39-е место между Чехией и Индонезией

Росбалтвчера в 10:59

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной

Эхо Москвывчера в 16:05
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество

Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф

Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 21:30
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика

Лукашенко назвал причины закрытия границы Белоруссии с Украиной

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена полностью закрыть границу «со своими братьями, близкими людьми» наглухо из-за притока оружия из Украины.
Невские Новости 03 сентября в 12:14
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Происшествия

Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков

Росбалт 03 сентября в 04:46
Экономика

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Футбол

Сарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных

Сообщается, что итальянец уже вылечился от пневмонии и ее последствий и даже провел часть тренировки «Юве».
Soccer.ru вчера в 16:27
Авто

АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приступила к работе над проектом обновленной Lada Vesta FL.
NewInform вчера в 11:20
Наука

Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ

Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Экономика

Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Технологии

В сеть попала база данных пользователей Facebook

В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Политика

Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия вчера в 17:31
Политика

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика

Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина

Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
Происшествия

Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика

Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР

Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика

Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая

США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM 03 сентября в 06:58
Здоровье

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты

Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность

Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com вчера в 10:53
Происшествия

Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта

Младший сын покойного президента Египта Мухаммеда Мурси Абдалла скончался из-за сердечного приступа.
РЕН ТВ вчера в 19:13
Музыка

Михаил Боярский выпустил клип на новую песню «Хорошего Питера»

Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Политика

В Киеве рассказали о страхах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
Политика

Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей

Протестующие в Гонконге не верят в уступки правительства и готовы продолжать протесты до тех пор, пока не будут выполнены все их требования, заявил известный политический активист, один из основателей и генсек партии Demosisto Джошуа Вонг.
РИА Новости вчера в 10:25
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Российская газета вчера в 15:19
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