Политика

RT на русскомRT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил
 «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.
Коммерсантъвчера в 13:44

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Названы самые безопасные для туристов страны

URA.Ruвчера в 14:43

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной

Эхо Москвывчера в 16:05

В мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Россия заняла 39-е место между Чехией и Индонезией

Росбалтвчера в 10:59

Названа самая безопасная страна для туризма

Телеканал 360°вчера в 13:16

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Известиявчера в 12:32

Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма

Коммерсантъвчера в 13:44

Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфаксвчера в 11:00
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Технологии

Linux Mint 19.3 получит поддержку дисплеев высокого разрешения

Новинка выйдет до конца года и получит ряд улучшений и обновлённых компонентов. news.softpedia.com Как заявил руководитель проекта Linux Mint Клемент Лефевр (Clement Lefebvre), новый релиз ОС запланирован к Рождеству.
3DNews 01:08
Происшествия

В Ленобласти при столкновении поезда с машиной погибли два человека

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск – Адлер», – сообщили в ведомстве.
МИР 24 вчера в 11:51
Происшествия

В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами

В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы из-за плохого ухода за коровами.
Известия вчера в 22:50
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего под Саратовом

Свободная Пресса 00:08
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Интернет

419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть

На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Общество

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Наука

На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о создании на острове Русский Международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики.
Lenta.ru 00:24
Экономика

В России повысят размер страховых взносов

Для реализации идеи планируют увеличить размер взносов в ФСС на 1% Страховая ставка станет 3,9 % вместо нынешних 2,9%. Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку уход.
Журнал Зарплата вчера в 08:30
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Здоровье

Исследование: Заболеваемость ВИЧ снижается в Африке и растет в России

Наибольший прирост смертности за минувшее десятилетие наблюдается в Грузии (на 17,6%), заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%).
Православие и Мир вчера в 10:47
Гаджеты

Google официально выпустила Android 10

После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика вчера в 02:51
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM 03 сентября в 06:58
Космос

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?

«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика

В Госдуме предупредили Deutsche Welle о лишении аккредитации в РФ

В комиссии Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны заявили, что намерены пригласить для диалога представителей немецкого СМИ Deutsche Welle.
Piter.tv вчера в 08:21
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Политика

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика

ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш

В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском вчера в 18:09
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

ТАСС вчера в 22:50
Политика

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Происшествия

Украинку убили во время секса в Турции

Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия

Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине

Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
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