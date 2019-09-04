Политика
RT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов
Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
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Технологии
Linux Mint 19.3 получит поддержку дисплеев высокого разрешения
Новинка выйдет до конца года и получит ряд улучшений и обновлённых компонентов. news.softpedia.com Как заявил руководитель проекта Linux Mint Клемент Лефевр (Clement Lefebvre), новый релиз ОС запланирован к Рождеству.
3DNews 01:08
Происшествия
В Ленобласти при столкновении поезда с машиной погибли два человека
«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск – Адлер», – сообщили в ведомстве.
МИР 24 вчера в 11:51
Происшествия
В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами
В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы из-за плохого ухода за коровами.
Известия вчера в 22:50
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего под Саратовом
Свободная Пресса 00:08
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Наука
На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о создании на острове Русский Международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики.
Lenta.ru 00:24
Экономика
В России повысят размер страховых взносов
Для реализации идеи планируют увеличить размер взносов в ФСС на 1% Страховая ставка станет 3,9 % вместо нынешних 2,9%. Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку уход.
Журнал Зарплата вчера в 08:30
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Здоровье
Исследование: Заболеваемость ВИЧ снижается в Африке и растет в России
Наибольший прирост смертности за минувшее десятилетие наблюдается в Грузии (на 17,6%), заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%).
Православие и Мир вчера в 10:47
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика вчера в 02:51
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика
В Госдуме предупредили Deutsche Welle о лишении аккредитации в РФ
В комиссии Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны заявили, что намерены пригласить для диалога представителей немецкого СМИ Deutsche Welle.
Piter.tv вчера в 08:21
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском вчера в 18:09
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия
Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине
Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27