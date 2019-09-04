с чего всё началось

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Финляндия признана самой безопасной страной для туристов

Технологии Linux Mint 19.3 получит поддержку дисплеев высокого разрешения Новинка выйдет до конца года и получит ряд улучшений и обновлённых компонентов. news.softpedia.com Как заявил руководитель проекта Linux Mint Клемент Лефевр (Clement Lefebvre), новый релиз ОС запланирован к Рождеству.

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