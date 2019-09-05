Политика

RT на русскомRT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил
 «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.
Коммерсантъвчера в 13:44

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Названы самые безопасные для туристов страны

URA.Ruвчера в 14:43

Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфаксвчера в 11:00

Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма

Коммерсантъвчера в 13:44

Названа самая безопасная страна для туризма

Телеканал 360°вчера в 13:16

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Известиявчера в 12:32

В мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Россия заняла 39-е место между Чехией и Индонезией

Росбалтвчера в 10:59

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной

Эхо Москвывчера в 16:05
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Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

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Известия вчера в 15:21
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Путин назвал придурками людей, считавших Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал «придурками» людей, которые говорили, что Дальний Восток – это балласт, требующий денег.
Взгляд.ру вчера в 06:47
Футбол

Глушаков: Каррере рассказывали, что я сдал матч «Тосно»

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Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

РБК вчера в 23:00
Происшествия

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

Известия 03:35
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Армия и оружие

В Эстонии у границ с Россией обнаружили секретную базу спецназа США

В Эстонии у границ с Россией нашли секретную базу американского спецназа. Об этом пишет ТВЦ.Объект был построен в 2014 году.
Клопс 03:47
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Кино

Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале «Властелин колец»

РИА Новости 04:08
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Политика

Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора, сообщает «РИА Новости».
Известия 04:49
Здоровье

В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек

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Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Армия и оружие

На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469

Военное обозрение 04:37
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество

Huawei получит «Аврору» вместо Android

Главы правительств России и Китая обсудят внедрение операционной системы «Аврора» на устройства Huawei.
Lenta.ru 04:33
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество

Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины

Lenta.ru вчера в 23:05
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IFA 2019: первые смарт-часы Puma используют Wear OS и чип Snapdragon Wear 3100

Компания Puma, известный производитель спортивных товаров, представила на берлинской выставке электроники IFA 2019 свои первые наручные смарт-часы: гаджет поступит в продажу в ноябре.
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