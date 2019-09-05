Политика
RT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов
Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
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Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Путин назвал придурками людей, считавших Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал «придурками» людей, которые говорили, что Дальний Восток – это балласт, требующий денег.
Взгляд.ру вчера в 06:47
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
РБК вчера в 23:00
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Армия и оружие
В Эстонии у границ с Россией обнаружили секретную базу спецназа США
В Эстонии у границ с Россией нашли секретную базу американского спецназа. Об этом пишет ТВЦ.Объект был построен в 2014 году.
Клопс 03:47
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора, сообщает «РИА Новости».
Известия 04:49
Здоровье
В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек
Российская газета 03:50
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
Военное обозрение 04:37
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Huawei получит «Аврору» вместо Android
Главы правительств России и Китая обсудят внедрение операционной системы «Аврора» на устройства Huawei.
Lenta.ru 04:33
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Lenta.ru вчера в 23:05
Гаджеты
IFA 2019: первые смарт-часы Puma используют Wear OS и чип Snapdragon Wear 3100
Компания Puma, известный производитель спортивных товаров, представила на берлинской выставке электроники IFA 2019 свои первые наручные смарт-часы: гаджет поступит в продажу в ноябре.
3DNews 04:46