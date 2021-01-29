"Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии", - подчеркивает "Коммерсантъ". Так, Fingrid отмечает, что мощность ветряных электростанций поднимется до 10-22 гигаватт в следующие 15 лет.

С чего всё началось Финляндия отключается от России Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд руб. в год. Такая возможность предусмотрена некоторыми сценариями, разработанными финским отраслевым оператором Fingrid. Коммерсантъ 18:15