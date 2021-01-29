Финляндия рассматривает вариант отказа от российского электричества
"Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии", - подчеркивает "Коммерсантъ". Так, Fingrid отмечает, что мощность ветряных электростанций поднимется до 10-22 гигаватт в следующие 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Финляндия отключается от России
Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд руб. в год. Такая возможность предусмотрена некоторыми сценариями, разработанными финским отраслевым оператором Fingrid.
Коммерсантъ18:15
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