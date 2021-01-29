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Газета.Ru
Газета.Ru

Финляндия рассматривает вариант отказа от российского электричества

"Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии", - подчеркивает "Коммерсантъ". Так, Fingrid отмечает, что мощность ветряных электростанций поднимется до 10-22 гигаватт в следующие 15 лет.В источнике
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Коммерсантъ

Финляндия отключается от России

Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд руб. в год. Такая возможность предусмотрена некоторыми сценариями, разработанными финским отраслевым оператором Fingrid.
Коммерсантъ18:15
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ТАСС

В Финляндии представили сценарии отказа от импорта электроэнергии из России к 2035 году

ТАСС03:04
ФАН

Финляндия может заменить российскую электроэнергию собственными ресурсами

ФАН02:47
Lenta.ru

Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии

Lenta.ru01:50
Газета.Ru

Финляндия рассматривает вариант отказа от российского электричества

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Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии

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Как изменится энергетическая связь России и Финляндии

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РФ может лишиться крупнейшего покупателя электричества. Под угрозой срыва — проект «Росатома»

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IBU признал вину бывшего главы организации в сокрытии допинг-проб россиян

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством английского юриста Джонатана Тэйлора признала вину экс-президента организации Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря Николь Реш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
РБК спортвчера в 04:08

Министр культуры Алтайского края с подчиненными попали в ДТП

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Известия01:51