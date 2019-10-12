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Soccer.ruSoccer.ruСборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии

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В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии. После этой победы боснийцы подымутся на третью строчку с 10 очками, финны на втором месте - 12 очков.
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