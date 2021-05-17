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Финляндия сокращает закупки российской нефти

Финляндия сократила закупки российской нефти.
РЕН ТВ
В апреле закупки снизились до 0,4 миллиона тонн.
Lenta.ru
Главный нефтепереработчик Финляндии Neste Oil закупал сырье в основном из России.
Lenta.ru
Агентство также опросило трейдеров и пришло к выводу, что снижение спроса со стороны Финляндии может сказаться на стоимости нефти марки Urals.
РИА Новости
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