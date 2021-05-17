РИА НовостиФинляндия сокращает закупки российской нефтиФинляндия сократила закупки российской нефти.РЕН ТВВ апреле закупки снизились до 0,4 миллиона тонн.Lenta.ruГлавный нефтепереработчик Финляндии Neste Oil закупал сырье в основном из России.Lenta.ruАгентство также опросило трейдеров и пришло к выводу, что снижение спроса со стороны Финляндии может сказаться на стоимости нефти марки Urals.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРИА НовостиРидусРБКNews.ruОбщественная служба новостейПРАЙМSmotrim.ruRuNews24.ruКапитал страныМосква 24Пятый каналГазета.RuРамблерПрофильИА Красная ВеснаВзгляд.руЦарьградНациональная служба новостейЦентральная Служба НовостейГЛАС.RUМосковский КомсомолецРеальное времяРосбалтТелеканал 360°Подробнее о событииФинляндия начала отказываться от российской нефтиLenta.ruвчера в 13:51Финляндия снизила закупки российской нефти из-за «зеленой» экономикиРБКвчера в 16:48Финляндия отказывается от российской нефтиПРАЙМвчера в 15:57Финляндия сокращает закупки российской нефтиРИА Новостивчера в 15:26Reuters: Финляндия постепенно уменьшает закупки российской нефтиТАСС17:54Финляндия сократила закупки российской нефти на фоне перехода к зеленой энергетикеForbesвчера в 12:59Финляндия снижает закупки нефти РФ на фоне перехода к «зеленой» экономикеFinam.Ruвчера в 11:24Показать ещёОценить912Поделиться