Ефременкова сняла видео из постели с Мондезиром, а Шепелев рассказал про заботу о втором сыне: соцсети звезд

34-летняя Юлия Ефременкова на днях покинула «ДОМ-2», заявив, что не хочет видеть бывшего бойфренда Мондезира, который последовал за ней на периметр.