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Финляндия сократила импорт российской нефти в марте на 70%

Финляндия снизила закупки нефти у России на 70% в марте после начала военной спецоперации на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные финской таможни.
Интерфакс
В стоимостном выражении импорт упал на 45% относительно марта 2021 года.
Агентство нефтегазовой информации
Также власти Финляндии сообщили, что в 2021 году страна импортировала 92% природного газа из России.
Агентство нефтегазовой информации
В марте стоимость импорта газа взлетела на 282% в годовом исчислении, до 151,4 млн евро.
Агентство нефтегазовой информации

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