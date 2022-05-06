ИнтерфаксФинляндия сократила импорт российской нефти в марте на 70%Финляндия снизила закупки нефти у России на 70% в марте после начала военной спецоперации на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные финской таможни.ИнтерфаксВ стоимостном выражении импорт упал на 45% относительно марта 2021 года.Агентство нефтегазовой информацииТакже власти Финляндии сообщили, что в 2021 году страна импортировала 92% природного газа из России.Агентство нефтегазовой информацииВ марте стоимость импорта газа взлетела на 282% в годовом исчислении, до 151,4 млн евро.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейГазета.RuПодробнее о событииПоставки российской нефти в Финляндию рухнули на 70 процентов в мартеLenta.ru09:03Финляндия на 70% сократила закупки российской нефтиОбщественная служба новостей07:45Финляндия сократила импорт российской нефти более чем втроеМосковский Комсомолец05:54Финляндия сократила закупки нефти из России на 70% за месяцГазета.Ru06:58Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%Фонтанка.Ру06:39«Торговля схлопывается»: поставки нефти из России в Финляндию рухнули на 70%Forbes07:36Финляндия сократила импорт российской нефти в марте на 70%Интерфакс05:22Показать ещёОценить42Поделиться