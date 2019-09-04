Политика
ИзвестияФинляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже. Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
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Экономика
Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»
В пресс-службе ФНС отметили, что поправки могут сократить организационные издержки самого ведомства, предпринимателей и банков, которые сейчас занимаются блокировкой счетов из долга в несколько копеек.
Телеканал 360° вчера в 16:50
Здоровье
Москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа
В столице 4 сентября стартовала вакцинация против гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 03:03
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Экономика
Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ
Сегодня вечером, 4 апреля, глава региона Валерий Лимаренко выступит на заседании президиума Госсовета РФ.
АСТВ вчера в 00:52
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Авто
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ
По всей видимости, речь идёт о новом концепт-каре Mercedes-Benz EQ/EQS, премьера которого, как уже подтвердил производитель, состоится на немецком автомобильном шоу.
Тарантас Ньюс 03 сентября в 23:28
Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru вчера в 13:10
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ вчера в 07:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке
Из официального названия исчезло слово "выставка", новая команда обещает новые имена, мощную программу для тех, кто интересуется книжной иллюстрацией, "зеленый свет" молодым издательствам и международную ярмарку детской книги.
Вести.Ru вчера в 23:00
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Энергетика
Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
RT на русском вчера в 18:25
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами
В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы из-за плохого ухода за коровами.
Известия вчера в 22:50
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
На МКАД грузовик врезался в группу дорожных рабочих. Авария произошла около 6:30 утра в районе 100-го километра внутренней стороны МКАД.
Вести.Ru 01:31
Экономика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Футбол
Жену футболиста прогнали со стадиона во время матча в Иране
Газета.Ru вчера в 23:45
Экономика
Путин оценил рост цен на авиабилеты
Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК вчера в 09:10
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия
Девушка выложила интимное фото пенсионера в Сеть и избежала тюрьмы
18-летняя британка Эшли Вилсон выложила в Сеть интимные фотографии пенсионера, после того как тот отказался заплатить за них выкуп.
РЕН ТВ 00:09