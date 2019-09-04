с чего всё началось

По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже. Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Экономика Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги» В пресс-службе ФНС отметили, что поправки могут сократить организационные издержки самого ведомства, предпринимателей и банков, которые сейчас занимаются блокировкой счетов из долга в несколько копеек.

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Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

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Экономика Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ Сегодня вечером, 4 апреля, глава региона Валерий Лимаренко выступит на заседании президиума Госсовета РФ.

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Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.