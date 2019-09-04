Политика
ИзвестияФинляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже. Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
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Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Экономика
ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги
ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Экономика
Две российские компании вошли в число богатейших в Европе
В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Экономика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
В приемную ФСБ России в центре столицы принесли корпус гранаты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 02:05
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Экономика
ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), входящий в группу «ВЭБ.РФ», совместно с Газпромбанком профинансирует реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя.
РБК 01:49
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Армия и оружие
Российские С-500 оказались под вопросом
Российские ЗРС С-500 оказались под вопросом.
Avia.pro вчера в 22:42
Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38
Футбол
У игрока «Халла» диагностировали рак кишечника
«Халл Сити» с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Чемпионат вчера в 15:14
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика вчера в 02:51
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Авто
Lada Xray Cross с МКПП получила опции Apple CarPlay и Android Auto
Впервые для указанной комплектации применили системы синхронизации со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto.
Faktom 02:32