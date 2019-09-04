Политика

ИзвестияИзвестияФинляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже. Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
В среду ВЭФ представил
 «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.
Коммерсантъвчера в 13:44

Подробнее о событии

Названы самые безопасные для туристов страны

URA.Ruвчера в 14:43

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Известиявчера в 12:32

Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма

Коммерсантъвчера в 13:44

Названа самая безопасная страна для туризма

Телеканал 360°вчера в 13:16

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной

Эхо Москвывчера в 16:05

В мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Россия заняла 39-е место между Чехией и Индонезией

Росбалтвчера в 10:59

Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфаксвчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 02:48, Вашингтон
Происшествия

На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

Вести.Ru 01:31
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Общество

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Экономика

ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Гаджеты

Honor представила недорогой смартфон Honor 20s

В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Экономика

Две российские компании вошли в число богатейших в Европе

В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Экономика

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика

Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео

Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Происшествия

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы

В приемную ФСБ России в центре столицы принесли корпус гранаты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 02:05
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Экономика

ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), входящий в группу «ВЭБ.РФ», совместно с Газпромбанком профинансирует реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя.
РБК 01:49
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Армия и оружие

Российские С-500 оказались под вопросом

Российские ЗРС С-500 оказались под вопросом.
Avia.pro вчера в 22:42
Футбол

Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38
Футбол

У игрока «Халла» диагностировали рак кишечника

«Халл Сити» с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Чемпионат вчера в 15:14
Гаджеты

Google официально выпустила Android 10

После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика вчера в 02:51
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новости вчера в 22:22
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Авто

Lada Xray Cross с МКПП получила опции Apple CarPlay и Android Auto

Впервые для указанной комплектации применили системы синхронизации со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto.
Faktom 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное