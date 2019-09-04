Экономика
ИзвестияФинляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже. Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Футбол
Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России
Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия 15:30
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:10
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
Rambler News Service вчера в 00:20
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Российская газета 14:17
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ 15:47
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Технологии
Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября
Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру 12:56
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Армия и оружие
Качиньский объяснил присутствие американских войск в Польше
По словам Качиньского, которого цитирует агентство PAP, изначально на территории Польши не планировалось постоянного присутствия американских войск в рамках НАТО.
РИА Новости 14:40
Политика
Джонсон предложил дату досрочных выборов в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.
Взгляд.ру 15:08
Армия и оружие
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок
Новое законодательство Европейского союза сфере военных закупок «создает проблемы», потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.
Политика Сегодня 12:19
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47