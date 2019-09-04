Экономика
ИзвестияФинляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже. Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru 07:44
Политика
Лейбористы не поддержат Бориса Джонсона
Сегодня теневой «министр по вопросам Brexit» Кир Стармер заявил, что Лейбористская партия не станет поддерживать инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов.
УтроNews 04:55
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Футбол
Алиссон, рассуждая о «Золотом мяче», вспомнил Льва Яшина
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон высказался о завоевании «Золотого мяча».
ProstoProSport 14:25
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU 14:51
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
РБК 14:33
Происшествия
В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. Шесть человек погибли, многие пострадали.
РЕН ТВ 00:52
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Политика
США расширили санкции против Ирана
Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении Ирана. В него попали еще 16 компаний, 9 физлиц и 6 танкеров.
РЕН ТВ 11:15
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Театры
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru 11:21
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Общество
На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений
В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM 12:26
Здоровье
Алтайские школы получили 16 новых автобусов
Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском 11:10
Хоккей
«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
Чемпионат 12:25
Общество
В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии.
RT на русском 13:09