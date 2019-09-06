с чего всё началось

Согласно статистике, больше всего денег любители напитков с градусом тратят в соседней Финляндии – в Суоми цены на них почти вдвое выше, чем в среднем в остальных европейских странах (на 82%). В тройку членов ЕС с самым дорогим алкоголем также входят Ирландия и Швеция.

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Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Происшествия В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

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