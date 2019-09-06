с чего всё началось

Согласно статистике, больше всего денег любители напитков с градусом тратят в соседней Финляндии – в Суоми цены на них почти вдвое выше, чем в среднем в остальных европейских странах (на 82%). В тройку членов ЕС с самым дорогим алкоголем также входят Ирландия и Швеция.

Общество Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).

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