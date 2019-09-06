Общество
Фонтанка.РуФинляндия возглавила список стран ЕС с самым дорогим алкоголем
Согласно статистике, больше всего денег любители напитков с градусом тратят в соседней Финляндии – в Суоми цены на них почти вдвое выше, чем в среднем в остальных европейских странах (на 82%). В тройку членов ЕС с самым дорогим алкоголем также входят Ирландия и Швеция.
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с чего всё началось
Дороже всего пристрастие к спиртным напиткам обходится жителям Финляндии, дешевле всего — населению Румынии и Болгарии, выяснили специалисты из Европейского статистического агентства (Eurostat).Известиявчера в 06:38
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Eurostat: самый дешевый алкоголь в Болгарии и Румынии, самый дорогой — в Финляндии
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