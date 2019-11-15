Футбол

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиФинляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Финляндия — Лихтенштейн
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сонера»
Яссе Туоминен
21′
Теему Пукки
64′
Тим Спарв
Йони Кауко
71′
73′
Мишель Польверино
Робин Губсер
Теему Пукки
75′
Пюрю Сойри
Симон Скрабб
78′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
84′
84′
Яник Фрик
Ридван Кардешоглу
90′+1′
Ливио Майер
Арон Зеле
Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года. В матче отборочного турнира финская команда разгромила сборную Лихтенштейна со счётом 3:0. Отмечается, что до этого момента Финляндия ни разу не играла в финальной части турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная Финляндии ярко отметила выход на Евро-2020. Видео

Спорт-Экспресс18:54

Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы. ВИДЕО

Sport.ru17:30

Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы

Чемпионат13:50

💙 Финляндия гуляет в честь выхода на Евро! Еще бы – 90 лет без футбольного праздника

Sports.ru16:04

Игроки сборной Финляндии искупали тренера в душе, отмечая первый в истории выход на чемпионат Европы

Sport24.ru18:07

Финляндия обыграла Лихтенштейн и отобралась на Евро, Норвегия сохранила шансы на выход из группы

Sportbox.RU13:51

Скандинавский триумф: смотрите игры отбора Евро-2020 на каналах «Матч ТВ»

Tricolor TV Magazine01:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Политика

ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
RT на русском 11:00
Общество

Мальчик надел костюм хот-дога для школьного фото — результат идеален

«Школа позволила ему сделать это, и я не мог быть счастливее», — написал Арсено рядом с фотографией новой школьной идентификационной карты своего сына, на которой видно улыбающееся лицо Джейка, заключенное в костюм хот-дога с приправами и горчицей.
Playboyrussia.com 07 ноября в 19:01
Шоу-бизнес

Актер Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

Российский актер Михаил Ефремов в возрасте 56 лет стал дедушкой.
Вечерняя Москва 17:33
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Происшествия

Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее

Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
REGNUM 09:22
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости 19:09
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe 12 ноября в 22:17
Культура

Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян

Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар 07:47
Общество

Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку

Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.
Газета.Ru 20:02
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Авто

Subaru Forester для России обновился и подорожал

Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Автоновости дня 13 ноября в 04:23
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Футбол

Аршавин выложил фото, на котором держит Быстрова за пах

Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин в Instagram поделился с подписчиками фото, на котором он борется за мяч с экс-хавбеком "Спартака" Владимиром Быстровым, придерживая футболиста "красно-белых" за пах.
РИА Новости 14:32
Общество

Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой

Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
Vevby.ru 17:47
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС вчера в 03:12
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Фигурное катание

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
RT на русском 12:05
Происшествия

Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии

REGNUM 21:28
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Армия и оружие

Израильская армия наносит авиаудары по сектору Газа

Армия Израиля наносит авиаудары по районам сектора Газа в ответ на обстрел ракетами израильских гражданских.
RT на русском вчера в 19:23
Авто

Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня 13:43
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Авто

Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда

Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Российская газета 08:00
Наука

Ученые рассказали, почему многие люди не любят брокколи

Народные новости 20:54
Футбол

Румыния — Швеция 0:2

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь».
Чемпионат 16:36
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru вчера в 05:28
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное