с чего всё началось

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи для разминирования Донбасса. Об этом 31 октября сообщает «Интерфакс Украина».

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Общество Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Общество Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

Происшествия В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.

Киберспорт Blizzard анонсировала Diablo IV Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.

Транспорт По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.

Шоу-бизнес Орбакайте кардинально сменила прическу Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.

Политика Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Общество Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.

Футбол К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит».

Общество Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Армия и оружие Украина хочет «убрать преграды» для НАТО в Черном море Украинский дипломат считает, что из-за ограничений сроков нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств совокупной мощности флотов стран — членов НАТО не хватает для противостояния России.

Финансы Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.