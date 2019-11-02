Политика
ИзвестияФинляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи для разминирования Донбасса. Об этом 31 октября сообщает «Интерфакс Украина».
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«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили в пресс-службе штаба в Facebook.RT на русском05:52
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Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Московский Комсомолец 06:25
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН вчера в 14:26
Общество
Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.
News.ru вчера в 14:39
Футбол
Динамо — Ахмат 1:1
Газета.Ru 08:58
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей
Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.
РБК 06:22
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 09:07
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
Известия вчера в 22:00
Музыка
Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом
Российская газета 08:56
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Футбол
К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы
Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит».
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Армия и оружие
Украина хочет «убрать преграды» для НАТО в Черном море
Украинский дипломат считает, что из-за ограничений сроков нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств совокупной мощности флотов стран — членов НАТО не хватает для противостояния России.
ФАН 04:49
Финансы
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Кино
Сериал «Ведьмак» растянут на семь сезонов
Профиль 07:55
Происшествия
СК завел дело из-за видео, где дети интервьюируют гея и порноактрису
Речь идет о роликах на YouTube-канале Real Talk, где публиковались видео о том, как малолетние дети задавали различные вопросы гомосексуалисту, порноактрисе и травести.
Московский Комсомолец 08:36
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00